Prenda Law hat sich in den vergangenen Jahren bereits einen zweifelhaften Namen in der Filesharing-Welt gemacht. Mit Geschäftsmethoden in der legalen Grauzone, Irreführung und Identitätsdiebstahl machte das Unternehmen Schlagzeilen. Ein Gericht in den USA hat dem Unternehmen nun einen Riegel vorgeschoben. Wie TorrentFreak berichtet, ist eine Gerichtsverhandlung gegen Prenda Law in der Nacht zu heute zu einem Ende gekommen. Der führende Anwalt John Steele unterzeichnete einen Deal mit der Anklage und bekennt sich des Mail-Betrugs, Online-Betrugs und der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig.

6 Millionen US-Dollar wurden über eigene Torrents erwirtschaftet

Wie Steele im Rahmen der Verhandlung zu Protokoll gab, erwirtschaftete Prenda Law mehr als 6 Millionen US-Dollar alleine über selbst hochgeladene Torrents, deren Nutzer anschließend verklagt wurden. “Steele hat eingestanden, dass er und Hansmeier [der Geschäftspartner von Steele, Anm.d.Red.] eine Reihe von falschen Firmen eröffnet haben, um das Urheberrecht an pornografischen Filmen zu erhalten, welche sie teilweise selbst gedreht haben, und die Filme dann auf der File-Sharing-Webseite The Pirate Bay hochzuladen, um Leute dazu zu verlocken, die Filme herunterzuladen”, schreibt das US-Justizministerium in einer Mitteilung. Die Gründer von The Pirate Bay waren zu der Verhandlung als Zeugen geladen. In der Mitteilung des Justizministeriums heißt es weiter, dass die Beschuldigten “Erpresser-Taktiken” nutzen, um ihren Opfern über Telefon und Mail mit finanziellem Ruin und öffentlicher Schande zu drohen, sollten sie die geforderte Summe nicht überweisen. Die richterliche Entscheidung über eine Haftstrafe und deren Länge steht derzeit noch aus. Die Anklagepunkte ermöglichen eine Haftstrafe bis zu 40 Jahren, allerdings dürfte sich das Schuldeingeständnis mildernd auswirken./nf