LeagueSharp war bis Januar einer der größten Anbieter von Bots in League of Legends. Damit hat es nach einer für LeagueSharp folgenschweren Gerichtsverhandlung nun ein Ende. Riot Games hatte gegen den Bot-Service Klage eingereicht und sich dabei unter anderem auf das Urheberrecht bezogen. Den Gerichtsunterlagen zufolge gingen die Aktivitäten von LeagueSharp allerdings noch deutlich über den Missbrauch von urheberrechtlich geschütztem Material hinaus. Angeblich fuhr LeagueSharp mehrere DDoS-Attacken gegen die Server von Riot Games und veröffentlichte die persönlichen Informationen von Angestellten des Gaming-Unternehmens. Im Versuch, rechtlichen Konsequenzen zu entgehen, gründeten die Hintermänner sogar eine peruanische Briefkastenfirma, wie Engadget berichtet.

Software verschaffte dem Nutzer bessere Chancen im Match

Zwar ist nicht bekannt, wieviel Umsatz LeagueSharp im Laufe seiner Existenz machen konnte, Schätzungen gehen jedoch von mehreren hunderttausend US-Dollar monatlich aus. Nutzer konnten über die Webseite von LeagueSharp eine Software für 15 bis 50 US-Dollar pro Monat abonnieren. Die Software übernimmt die Kontrolle im Spiel und verschafft dem Nutzer so höhere Gewinnchancen in einem LoL-Match. Vor Gericht einigten sich beide Parteien auf eine Zahlung von 10 Millionen US-Dollar an Riot Games. Zudem gehen die Rechte der Software und die Kontrolle über die Webseite LeagueSharp in die Hände des US-Unternehmens über. Die Gerichtsverhandlung endete bereits im Januar. Details zum Ausgang des Rechtsstreits wurden jedoch erst jetzt bekannt.

Das 2009 veröffentlichte MOBA League of Legends wird laut Riot Games monatlich von 100 Millionen Nutzern gespielt. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte über Neuentwicklungen, bislang ist League of Legends jedoch das einzige Spiel im Portfolio von Riot Games./nf