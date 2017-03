Diktaturen brauchen bekanntlich Feindbilder. Davon pflegt Recep Tayyip Erdogan mittlerweile eine ganze Menge. Nachdem zuerst die Kurden und später die gesamte Opposition als staatsfeindliche Elemente präsentiert wurden, sind seit dem gescheiterten Putschversuch im vergangenen Jahr sämtliche Kritiker Erdogans und seiner Partei AKP zu Feinden der Türkei erklärt worden. Mit dem geplanten Referendum, das die demokratische Türkei faktisch zu einer semi-diktatorischen Präsidialdemokratie machen wird, soll Erdogans alleiniger Machtanspruch nun langfristig gesichert werden.

Erdogan setzt auf Opfermentalität

Um die Bevölkerung, die die türkische Regierung schrittweise grundlegender Menschenrechte beraubt hat, weiterhin auf der Seite der Regierung zu halten, zeichnet Erdogan immer stärker das Bild der rechtschaffenen, aber von Feinden umgebenen Türkei. Eine Opfermentalität muss her, um Erdogans weitere Maßnahmen rechtfertigen zu können. Entsprechend nutzte er das jüngst verhängte Auftrittsverbot eines türkischen Politikers in Deutschland, um mit neuen Drohgebärden um sich zu werfen. “Wenn ich will, komme ich morgen”, sagte Erdogan während einer Rede in Istanbul. “Ich komme und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen”, zitiert die Tagesschau den türkischen Präsidenten. Damit nimmt die Eskalation in den deutsch-türkischen Beziehungen weiter seinen Lauf.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim versprach derweil in einer ebenfalls gestern gehaltenen Rede, dass bei einem mehrheitlichen Ja zum Referendum IS, PKK und die Gülen-Bewegung “ein Ende finden werden”./nf