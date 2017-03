Als Microsoft bekannt gab, dass Nutzer von Windows 10 die Installation neuer Updates für das Betriebssystem komplett automatisiert abläuft und man somit mit Neustarts zu rechnen habe, während man gerade eigentlich am Computer arbeitet oder irgendetwas anderes aktiv macht. Immerhin lassen sich die Neustarts heutzutage verschieben, aber ideal ist die Situation trotzdem nicht. Mit einem kommenden System-Update sollen Nutzer aber immerhin mehr Kontrolle bekommen.

„Creators Update“ erscheint im April

Im kommenden Monat – ein genaues Datum für die Veröffentlichung steht noch nicht fest – soll das sogenannte „Creators Update“ den Nutzern von Windows 10 drei Optionen geben, wenn es um die Installation von System-Updates geht. Das Programm wird über eine Nachricht im Info-Center darauf hinweisen, dass neue Updates für Windows 10 verfügbar sind. Dann hat man die Wahl, ob der PC sofort neugestartet werden soll, um die Installation durchzuführen, ob man lieber einen Termin dafür festlegen oder das Ganze gar für einen Zeitraum von drei Tagen ignorieren möchte. Letzteres bezeichnet Microsoft als „Snooze“-Funktion. Dieses Feature lässt sich dann so oft wiederholt nutzen, wie es einem beliebt. Sobald die drei Tage also abgelaufen sind, wird Windows 10 den Nutzer wieder nur darüber benachrichtigen, dass Updates verfügbar sind und sie nicht einfach so installieren. Wer will, kann die „Snooze“-Funktion dann eben ein weiteres Mal aktivieren.

Sollte der Nutzer sich dafür entscheiden, selber einen Termin für das Updaten seines Systems festzulegen, darf er künftig mehr Stunden als „aktive Zeit“ festlegen, in denen Windows 10 keinerlei Updates installieren soll. Bislang ist dieser Zeitraum noch auf maximal zwölf Stunden begrenzt.