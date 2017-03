Lange Zeit galten Piratenfilme als tot. Nachdem 1995 „Die Piratenbraut“ mit Geena Davis in der Hauptrolle zu einem der größten Flops aller Zeiten wurde, traute sich erst einmal keiner mehr an Geschichten rund um Seeräuber heran. 2003 unternahm Disney mit „Fluch der Karibik“ einen neuen Versuch. Hollywood-Star Johnny Depp sollte als Hauptfigur Captain Jack Sparrow die Leute in die Lichtspielhäuser ziehen, was auch gelang. Der Film von Regisseur Gore Verbinski wurde ein weltweiter Erfolg und zog mehrere Fortsetzungen nach sich, während Jack Sparrow zu einer Kultfigur des modernen Hollywood-Streifens wurde. Auch wenn Kritiker gegenüber den Sequels weniger wohlwollend waren, spielten auch diese Filme jeweils Milliarden von US-Dollar ein. Nun steht der Kinostart des fünften Teils kurz bevor.

Javier Bardem sinnt auf Rache

Heute hat Disney einen neuen Trailer zu „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ veröffentlicht. Nach dem ersten Teaser und dem Super-Bowl-Trailer ist dieser Clip nun der erste umfangreiche Einblick in die Geschichte des Blockbusters. Jack Sparrow muss sich diesmal mit Captain Salazar auseinandersetzen, gespielt von „James Bond“-Schurke und Oscarpreisträger (Bester Nebendarsteller in „No Country for Old Men“) Javier Bardem. Salazar war einst ein gefürchteter Piratenjäger, bis er von Jack Sparrow überlistet und zu einem Untoten wurde. Jahre später kehrt er zurück, um Rache an dem Antihelden zu nehmen. Gleichzeitig ist Captain Sparrow auf der Suche nach Poseidons Dreizack, der seinem Besitzer die Kontrolle über die See verleiht.

Mit von der Partie sind ebenfalls wieder Geoffrey Rush als Hector Barbossa und Orlando Bloom als William „Will“ Turner, Jr., der nach einer Auszeit in Teil 4 erneut sein Stelldichein in der Serie gibt. Darüber hinaus spielen noch Kaya Scodelario als weibliche Verstärkung auf Seiten Sparrows, Brendon Thwaites als Jungspund Henry und David Wenham (Faramir aus „Der Herr der Ringe“) in einer scheinbar kleineren Nebenrolle mit. Regie führen die beiden Norweger Joachim Rønning und Espen Sandberg, die 2012 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film für ihr Historiendrama Kon-Tiki gewonnen haben.

„Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ wird am 25. Mai in den deutschen Kinos in 2D und 3D starten.