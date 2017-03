Im vergangenen Jahr veröffentlichte Nvidia die 10er-Reihe seiner „GeForce GTX“-Karten und lieferte mit der 1070, 1080 und vor allem der Titan X die leistungsstärksten Grafikchips für Desktop-PCs, die nochmal deutlich performanter sind als die Vorgängermodelle der 9er-Serie. Zeitgleich weisen die Karten einen geringeren Stromverbrauch auf, was sie zu den absoluten Kaufempfehlungen für diejenigen machen, die das nötige Geld auch aufbringen können. Nun hat Nvidia die nächste GPU der 10er-Reihe angekündigt.

GeForce GTX 1080 TI verspricht viel Leistung für viel Geld

Derzeit findet in San Francisco die Game Developers Conference statt. Auf der Entwicklerkonferenz hat Nvidia die GeForce GTX 1080 TI angekündigt und verspricht damit ähnlich viel Leistung, wie sie die Titan X bietet, für weniger Geld. Der Preis für das Referenzmodell liegt bei 819 Euro (699 US-Dollar). Es wird aber auch wieder einige Modelle von Drittherstellern geben, die sich preislich davon unterscheiden dürften. Zum Vergleich: Die Titan X kostet in der Originalvariante von Nvidia 1359 Euro, die normale 1080 789 Euro.

Die GeForce GTX 1080 TI soll 35 Prozent mehr Leistung als die GTX 1080 liefern. Ein Blick auf die technischen Daten verrät: Die 1080 TI bietet 11 Gigabyte Videospeicher mit einer Taktrate von standardmäßig 2750 Megahertz. Die GeForce GTX 1080 verfügt „nur“ über 8 Gigabyte Speicher. Dafür ist der Chiptakt der TI-Karte mit 1480 Megahertz im normalen und 1582 MHz im Boost-Modus geringer als bei der normalen 1080 (1607/1733 MHz). Die 1080 TI hat allerdings auch ein größeres Speicherinterface. Dafür frisst sie mehr Strom: Nvidia gibt eine Leistungsaufnahme von 250 Watt an, die 1080 verschlingt nur 180 Watt. Aber mehr Leistung verlangt eben auch nach mehr Energie, zumindest beim gleichen Fertigungsverfahren.

Die GeForce GTX 1080 TI erscheint am 10. März, also bereits in einer Woche.