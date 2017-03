Integration im IT Bereich

Noch vor kurzem war die Größe der E-Mail Postfächer limitiert und den Benutzern wurde empfohlen, keine umfangreichen Dateien per Mail zu versenden. Im Vergleich zu den heutigen Möglichkeiten erscheint der damalige Speicherplatzbedarf äußerst gering. Vor allem, wenn die Kosten für die Speicherkapazität immer noch so hoch wären wie früher, gäbe es zahlreiche Innovationen nicht. Ein anderer technischer Fortschritt der letzten Jahren ist die Integration verschiedener Anwendungen im IT-Bereich. In einer im Jahr 2003 durchgeführten Studie gaben 80 Prozent der Befragten an, dass sie vor allem nicht bei geschäftlichen Anwendungen die Standardsoftware großer Hersteller nutzten, da die einzelnen Module besser aufeinander abgestimmt wären und dadurch weniger Schnittstellenprobleme auftraten.

Individualsoftware kam hauptsächlich dort zum Einsatz, wo effiziente Wirtschaftsprozesse deutliche Wettbewerbsvorteile erzielten. Dementsprechend wurden die Technologietrends in den vergangenen Jahren von den ERP-Systemen dominiert. Dies änderte sich mit dem Aufkommen serviceorientierter Architekturen, da viele CIOs ihre Chance erkannten, neben den Standardprodukten die von ihnen bevorzugten Individuallösungen zu verwenden, ohne dadurch Schnittstellenprobleme zu verursachen. Das Thema ERP verlor seitdem an Bedeutung, während Business Intelligence in den Vordergrund rückte.

Ein wichtiges Thema: die Datenanalyse

Die Datenanalyse hat sich in den vergangenen Jahren stark weiterentwickelt.

Erklärung komplexer Zusammenhänge

Vom Deutschen Fachjournalisten Verband wurde eine Studie zur Wissenschaftskommunikation mit dem Titel "Außerwissenschaftliche Kommunikation von Forschung" publiziert. An einer im Rahmen dieser Studie von Wissenschaftsjournalisten durchgeführten Onlineerhebung unter Beteiligten des deutschen Wissenschaftssystems nahmen mehr als 7.000 Personen teil. Weitere Informationen finden sich unter: dfjv.de/aktuelle-meldungen-news-archiv/-/asset_publisher/R8OS2HFB8XRa/content/studie-der-humboldt-universitat-im-auftrag-des-dfjv-au%C3%9Ferwissenschaftliche-kommunikation-von-forschung. Die Beteiligten kamen zum Ergebnis, dass die wichtigste Fähigkeit der außerwissenschaftlichen Kommunikation in der Vereinfachung komplexer Zusammenhänge gesehen wird. Eine aktive Rolle von Wissenschaftlern im öffentlichen Diskurs wird von den meisten Befragten befürwortet. Demzufolge sollen Forschungsergebnisse, Wissenschafts- und Bildungsthemen für die Öffentlichkeit verständlicher aufgearbeitet werden.

Wissenschaftliche Recherchearbeiten

Recherche zählt zu den Aufgaben von Journalisten im Bereich Wissenschaft und Bildung. Dieser journalistische Bereich besitzt nach wie vor eine enorme Bedeutung. Um ihren Recherchearbeiten nachgehen zu können, benötigen Journalisten einen Presseausweis für wissenschaftliche Recherchen. Informationen hierzu finden sich unter: http://www.presseausweis.de/. Der Ausweis wird nach Erfüllen der notwendigen Voraussetzungen ausgestellt. Da in Deutschland keine einheitliche gesetzliche Regelung existiert, werden die Voraussetzungen für die Ausstellung von den Verbänden und Organisationen festgelegt. Für die Anerkennung eines Presseausweis ist demnach die Reputation des ausstellenden Verbandes entscheidend. Um vor Nachahmung geschützt zu sein wird der Presseausweis in einem aufwendigen Druckverfahren angefertigt.

Wissenschaftlicher Journalismus: ein junges Ressort

Der Wissenschaftsjournalismus stellt ein junges Ressort dar und konzentriert sich auf die Berichterstattung aktueller Meldungen der Wissenschaft, widmet sich aber ebenso wissenschaftlichen Diskussionen und berichtet über Trends. Schwerpunktmäßig beschäftigt sich der wissenschaftliche Journalismus mit Naturwissenschaften und Technik, wobei gelegentlich auch über sozial- und geschichtswissenschaftliche Themen berichtet wird. Weitere Informationen finden sich unter: journalistenkolleg.de/lehrgang/aufbau/f140-wissenschaftsjournalismus. Beiträge zu Geisteswissenschaften werden hingegen meist im Feuilleton veröffentlicht. In den Publikumsmedien entwickelte sich dieser Fachjournalismus erst relativ spät zu einem eigenständigen Ressort und spielte noch in den 1980er Jahren lediglich eine Nebenrolle. Durch die stärkere Akzeptanz seitens der Mediennutzer wandelte sich das Rollenverständnis der Fachjournalisten, die Entwicklungen und Ergebnisse nicht mehr nur schildern, sondern kommentieren, hinterfragen und bewerten. Weitere Informationen zum Thema finden sich unter: dfjv.de/ressorts/wissenschaftsjournalismus. Angehende Journalisten, die eine Spezialisierung in diesem Bereich anstreben, verfügen meist über ein naturwissenschaftliches Studium. Da ihnen die naturwissenschaftliche Denkweise dadurch nicht fremd ist, arbeiten sie sich schnell in eine neue Thematik.