Die neue Netflix-Serie “Dark” erzählt die düstere Geschichte von vier Familien in der Kleinstadt Winden. Zwei Kinder werden vermisst und auf der Suche “treten schockierende Sünden und Geheimnisse” zutage, wie es in der Serienvorschau heißt. Im Trailer wird angedeutet, dass das Verschwinden der Kinder mit Ereignissen aus der Vergangenheit zu tun hat, die sich in der Kleinstadt zugetragen haben. “Dark” wird im Rahmen der Netflix Original Series produziert. Baran bo Odar führt Regie, das Drehbuch stammt von Jantje Friese (“Who am I - Kein System ist sicher”). Die Protagonisten der Serie werden unter anderem von Lous Hofmann, Oliver Masucci und Jördis Triebel gespielt – die neue Netflix-Serie “Dark” ist somit durch und durch eine deutsche Produktion. Nur das Geld und die Vorgaben kommen aus den USA. Eine gute Mischung? Der Trailer zumindest macht Lust auf mehr, besonders nach den erfolgreichen internationalen Netflix-Produktionen wie “Narcos”, eine Serie um den Aufstieg und Fall Pablo Escobars.

Die Serie startet noch in diesem Jahr

“Dark” umfasst zehn, jeweils einstündige Folgen, die über Netflix in diesem Jahr an den Start gehen sollen. Dass Netflix für die neue Serie keine bekannten deutschen Filmsternchen rekrutiert hat, scheint Absicht, setzt das Streaming-Unternehmen doch häufiger auf frisches Blut. Laut Regisseur Baran bo Odar soll Netflix dem Filmemacher gesagt haben, dass man im Unternehmen “deutsche Schauspieler nicht wirklich kenne” und daher einfach die Besten für die Rollen genommen werden sollen. Neben der deutschen Serie “Dark” arbeiten international weitere Film-Crews an Produktionen für Netflix, unter anderem in Italien und Spanien./nf