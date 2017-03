Der On-Demand-Service YouTubeTV soll die Angebote von Fernsehen und Internet-Streaming kombinieren. Nutzer sollen dabei sowohl live die TV-Sendungen verfolgen als auch aufzeichnen können. Das Abo beläuft sich auf 35 US-Dollar im Monat und ermöglicht bis zu sechs gleichzeitige Zugänge. YouTubeTV soll in den kommenden Monaten in den USA starten. Zu einer Internationalisierung des Dienstes oder Kooperationen mit TV-Sendern im Ausland liegen derzeit keine Informationen vor. Pläne in diese Richtung scheint Google derzeit zumindest nicht zu haben. Nach den Erfahrungen mit internationalen Lizenzrechten ist aber eher nicht davon auszugehen, dass der Service in naher Zukunft global verfügbar gemacht wird.

YouTubeTV passt sich den Bedürfnissen junger Menschen an

Zum Start wird YouTubeTV die kostenpflichtigen Angebote der Plattform YouTube Red sowie die Programme von 40 TV-Sendern beinhalten. Darunter ABC, Fox, NPC, Disney Channel, ESPN, Syfy Channel, MSNBC und Fox News. Das Bundle aus Internet-Streaming und Live-TV wird am Fernseher über Chromecast ermöglicht. Der Zugang auf Smartphones und Tablets erfolgt via App, am PC hingegen über einen Web-Service. Während einer Presseveranstaltung erklärte Susan Wojcicki, CEO bei YouTube, dass junge Menschen zwar Spaß an vielen TV-Sendungen hätten, die klassische Form des Konsums aber ablehnen würden. Das Credo lautet: jederzeit, überall und wann immer der Nutzer es möchte.

Ganz ohne Einschränkungen ist YouTubeTV dann allerdings doch nicht. Nicht alle Inhalte sind automatisch im Paket enthalten. Bestimmte Sportsendungen, Fußball beispielsweise, aber auch einige TV-Programme wie Showtime kosten extra. Zudem können nicht alle Sendungen aufgezeichnet und nicht alle Programme über mobile Endgeräte gestreamt werden./nf