Das Wall Street Journal (Paywall) will von Insidern so einige Infos über das neue iPhone erfahren haben. Demnach soll das neue Smartphone unter anderem mit einem abgerundeten Display, ohne Home-Button und zumindest in einer Ausführung mit OLED-Display ausgestattet sein. In der Flut der Gerüchte erweckt jedoch die Behauptung Aufmerksamkeit, dass Apple im neuen iPhone USB-C verwenden werde. Aus der Formulierung des Wall Street Journals lassen sich keine näheren Informationen zur Verwendung schließen.

Änderungen betreffen möglicherweise eher den Netzadapter als das Gerät selbst

Zwar wird das Gerücht vielfach so gedeutet, dass beim neuen iPhone kein “Lightning”-Kabel mehr zum Aufladen verwendet wird, dass Apple nun aber plötzlich mit der langjährigen Firmenstrategie bricht, ist eher unwahrscheinlich. Schließlich stellte Apple erst kürzlich den Ultra Accessory Connector vor. Ein Gadget, das iPhone-Nutzer verwenden können, um Köpfhörer universell über Lightning, USB-C, USB-A oder 3,5mm Analog-Stecker anschließen zu können. Sollte das Gerücht um USB-C im neuen iPhone der Wahrheit entsprechen, so könnte es sich dabei beispielsweise um eine Änderung an Apples Netzadapter, nicht aber am iPhone selbst handeln.

Auch wenn es offiziell noch nicht bestätigt wurde, geht die Branche davon aus, dass Apple auch dieses Jahr wieder drei neue iPhones vorstellen wird. Die Gerüchte sind wie jedes Jahr vielfältig, aber die Hinweise auf die Verwendung von OLED-Displays in einem der neuen iPhones, sowie die Nutzung von “Curved Screens” ist inzwischen vielfach bestätigt worden. Während in den USA und Japan wieder mit starker Nachfrage zu rechnen ist, geht das Interesse an iPhones in Europa seit Jahren merklich zurück./nf