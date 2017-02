Ob Deniz Yücel in naher Zukunft wieder seine Freiheit erlangen wird, liegt nun in den Händen von Diplomaten.

Die angehende Diktatur in der Türkei zeigt ihre hässliche Fratze. Am 14. Februar wurde Deniz Yücel, Korrespondent für “Die Welt” von der Polizei verhaftet, nachdem er über geleakte E-Mails des türkischen Energieministers und Schwiegersohns des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan berichtete. Gestern ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den deutsch-türkischen Staatsbürger an, berichtet The Guardian unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters. Zwar sitzen in der Türkei als Folge des Putschversuches im Sommer letzten Jahres bereits zahlreiche Journalisten in Haft, Deniz Yücel ist jedoch der erste Journalist mit deutschem Pass, den die türkische Justiz willkürlich hinter Gitter steckt.

Die Bundesregierung will sich für eine faire Behandlung Yücels einsetzen

Nach dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 hat die Regierung in Ankara mehr als 100.000 Menschen aus Polizei, Militär, aber auch der Justiz und Bildungseinrichtungen festgesetzt, verhaftet, eingesperrt oder ihren Posten enthoben. In einer Stellungnahme der Bundesregierung heißt es, dass die Untersuchungshaft gegen Yücel “bitter und enttäuschend” sowie “unverhältnismäßig hart” ausfällt, zumal Yücel sich stets kooperativ gezeigt habe. “Die Bundesregierung erwartet, dass die türkische Justiz in ihrer Behandlung des Falles Yücel den hohen Wert der Pressefreiheit für jede demokratische Gesellschaft berücksichtigt”, heißt es in der Erklärung weiter. “Wir werden uns weiter nachdrücklich für eine faire und rechtsstaatliche Behandlung Deniz Yücels einsetzen und hoffen, dass er bald seine Freiheit zurückerlangt.”

Die Beziehungen zwischen EU-Mitgliedstaaten und der Türkei sind nicht erst seit dem misslungen Putschversuch und der Reaktion der Erdogan-Regierung, die an Gleichschaltung erinnern lässt, hart angeschlagen. Ein EU-Beitritt ist de facto vom Tisch, auch wenn die EU zögert, den Aufnahmeprozess offiziell abzublasen. Der Türkei wird eine Tür offen gehalten, sollte sie sich zu den Idealen einer echten Demokratie bekennen./nf