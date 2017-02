Als Peter Moore Ende der 90er Jahre seine Karriere bei Sega begann, hatte der Brite bereits mehr als 17 Jahre Erfahrung als Manager bei Reebok – allerdings kaum Ahnung von Videospielen, wie Moore selbst in einem Interview vor rund acht Jahren mit Gamasutra bekannte. Trotzdem stieg Moore schnell innerhalb des Unternehmens auf und war unter anderem an der Einführung der Dreamcast-Konsole beteiligt. Die spätere Entscheidung, das Hardware-Geschäft bei Sega komplett einzustampfen, hat Moore viel Kritik eingebracht. Als Moore 2003 von Sega zu Microsoft wechselte, verließ er das Unternehmen als Präsident und Chief Operating Officer (COO).

Im Juni wird Moore seine Position als CEO antreten

Bei Microsoft widmete sich der 62-Jährige wieder dem Konsolen-Geschäft und verhalf der Marke Xbox in Form der Xbox 360 zu einem gestiegenen Marktanteil gegenüber der PlayStation 3. Zuletzt hatte Moore für Electronic Arts gearbeitet. Im Sommer 2007 verließ der gebürtige Brite Microsoft und übernahm die Sportspiele-Abteilung bei EA. Ende 2015 wurde bekannt, dass Moore von EA als neuer Chef der kompetitiven Abteilung des Konzerns eingesetzt wurde.

Gestern gaben der FC Liverpool, Moore und Electronic Arts bekannt, dass der Branchenveteran nun endgültig die Videospielwelt hinter sich lassen und beim FC Liverpool als CEO anfangen wird. Im Juni soll Moore laut einer Pressemitteilung des englischen Fußballclubs die Rolle als CEO übernehmen. Moore ist in Liverpool geboren, ein Umstand auf den er ungemein Stolz ist. Auch aus seiner Liebe für den Fußballclub seiner Heimatstadt hat Moore nie ein Geheimnis gemacht. Womöglich ging für den 62-Jährigen mit dieser Chance also ein Traum in Erfüllung./nf