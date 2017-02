Der letzte bemannte Flug zum Mond ist Jahrzehnte her, das Apollo-Programm längst eingestellt. Nun sollen Menschen wieder in Richtung des Erdtrabanten aufbrechen. Der Hintergrund der Mission ist weder der Kalte Krieg noch die Suche nach Antworten auf kosmische Fragen. Vielmehr steht 2018 der erste Touristenausflug zum Mond an. Die US-amerikanische Weltraumagentur SpaceX soll zwei Touristen um den Mond herum fliegen und sicher wieder zur Erde zurückbringen. Wie das Unternehmen mitteilt, haben die beiden zukünftigen Astronauten ihre Reise bereits mit einiger “signifikanten Summe” angezahlt. Vertragsdetails sind nicht bekannt.

Auf die beiden Touristen warten noch viele Tests und Trainingseinheiten

Zum Mond werden die Passagiere in der “Dragon 2”-Raumkapsel reisen, die in Kooperation mit der NASA entwickelt wurde. Vorher, Ende 2017, soll die Raumkapsel ihren Jungfernflug zur ISS absolvieren. Zuerst unbemannt, im übernächsten Jahr dann mit Besatzung für die Raumstation. SpaceX hat sich vertraglich dazu verpflichtet, jährlich drei Versorgungsflüge und einen Personentransport zur ISS zu absolvieren, sobald das Raumfahrtprogramm erprobt wurde. Außerdem wird die neue Trägerrakete Falcon Heavy erstmals zum Einsatz kommen. Die gewaltige Rakete verfügt zum Start über 7.607 kN Schub, also rund zwei Drittel der Schubkraft der Saturn V und doppelt so viel Schub wie die aktuell im Einsatz befindlichen Trägerraketen.

Bevor die Weltraumtouristen 2018 ihre Reise antreten können, müssen sie jedoch zahlreiche Gesundheitschecks, Fitness-Tests und Trainingseinheiten durchlaufen, die noch in diesem Jahr anlaufen sollen. Weitere Touristen hätten ihr Interesse bereits angemeldet. Der erste Touristenflug vom Mond wird nach Angaben von SpaceX vom Kennedy Space Center aus starten. Abschließend lässt es sich SpaceX nicht nehmen, noch auf ein übergeordnetes Ziel hinzuweisen: der Flug zum Mond sei schlussendlich nur ein Schritt zum Transport von Menschen zum Mars./nf