Robert Mercer spielt offenbar eine größere Rolle im Erstarken der neuen Rechten als bisher angenommen. Der US-Milliardär, der unter anderem dabei mitgeholfen hat, Trumps Wahl-Kampagne im vergangenen Jahr zu finanzieren, hat auch Nigel Farage beim Brexit-Votum unterstützt, wie The Observer berichtet. Farage und Mercer seien enge Freunde, weshalb Mercer dem britischen Politiker die Dienste seines Unternehmens Cambridge Analytica kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Diese Spende an Dienstleistungen ist der britischen Wahlkommission nicht mitgeteilt worden.

Cambridge Analytics erstellt psychometrische Profile von Wählern, um sie gezielt anzusprechen

Cambridge Analytics ist nach eigenen Angaben seit 25 Jahren auf militärische Desinformationskampagnen und Wahl-Management spezialisiert und nutzt neue Technologie, um psychometrische Profile von Wählern zu erstellen, die dann gezielt via Social Media angesprochen werden. Auch Trump nutzt die Dienste des Unternehmens und zahlte dafür rund sechs Millionen US-Dollar.

Der Kommunikationsdirektor der “Leave”-Kampagne in Großbritannien, Andy Wigmore, erklärte im Interview mit The Observer, dass Cambridge Analytics “gerne geholfen” habe. Das läge daran, dass “Nigel ein guter Freund von Mercer ist. “Und Mercer hat sie [die Firma] uns vorgestellt. Er sagte: ‘Hier ist ein Unternehmen, das euch nützlich sein könnte.’” Die Anstrengungen in den USA und Großbritannien würden viele Parallelen aufweisen. Daher wurden auch Informationen ausgetauscht, sagte Wigmore weiter und gestand im Interview, dass die Technik und der Grad an Informationen, die von Menschen erfasst werden, “unheimlich” sei. Auch der Gründer der “Leave”-Kampagne, Arron Banks, weiß wem der Brexit zu verdanken ist: “KI hat das Rennen für Leave gewonnen”, schrieb er auf Twitter. Über Machine Learning und Cambridge Analytics habe man einen “bisher nie dagewesenen Grad an Engagement” erreicht./nf