Auf der Technik-Messe Mobile World Congress in Barcelona stellen Hersteller und Anbieter aus aller Welt derzeit ihre neuen Modelle in der Mobiltelefonie vor. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei einer Neuauflage des Nokia 3310 zuteil. Das Handy verfügt zwar nur über 2.5G, statt 3G oder 4G, wie bei der Konkurrenz, weshalb das Telefon als “Feature Phone” gehandelt wird, dafür hält der Akku 22 Stunden Gesprächsdauer aus. Mit dem neuen Nokia 3310 können Käufer normal im Netz surfen, allerdings nur eingeschränkt Apps nutzen, da das Betriebssystem S30+ eine verschwindend geringe Anzahl an Apps unterstützt, zumindest derzeit. Eine überarbeitete Version des Spieleklassikers “Snake” ist auf dem 3310 bereits vorinstalliert. Auch beim Preis kann HMD Global punkten. Das Nokia 3310 kostet zum Start gerade einmal 49 Euro.

Das Feature Phone als Urlaubs-Handy

“Es ist wie ein Digital-Entzug oder ein Urlaubs-Handy”, erklärt Arto Nummela, Geschäftsführer bei HMD Global, gegenüber BBC. “Wenn man einfach mal abschalten möchte, aber immer noch eine [mobile] Rettungsleine braucht, ist es eine brillante Lösung”, so Nummela weiter.

Auch Branchen-Experten sehen gute Chancen für das neue 3310. Es sei ein “fantastischer Weg”, um den Nokia-Brand wieder zum Leben zu erwecken, zitiert BBC einen Besucher der Messe. “Das 3310 war das erste Mobiltelefon für den Massenmarkt und damit ist eine Menge Nostalgie und Verbundenheit verknüpft”, meint Ben Wood vom Tech-Beratungsunternehmen CSS Insight. “Hätte HMD einfach nur drei Android-Geräte vorgestellt, hätte es, wenn überhaupt, eine paar Zeilen Presseberichte darüber gegeben. [...] Folglich ist das 3310 ein schlauer Schachzug und wir gehen davon aus, dass es in signifikanten Mengen verkauft wird”./nf