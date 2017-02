Mehr als 50 Telefon- und Faxnummern von Journalisten aus aller Welt wurden laut Informationen des Spiegels seit 1999 durch den BND überwacht. Betroffen sind unter anderem die BBC und die New York Times. Somit sind auch EU-Bürger vom Bundesnachrichtendienst ausspioniert worden. Doch genau das soll eigentlich nicht passieren, betont auch Clemens Binninger, Geheimdienstexperte bei der CDU. “Die gezielte Überwachung und das Erfassen von EU-Bürgern ist mit dem neuen Gesetz nicht zulässig”, kommentierte Binninger gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Sofern Beziehungen zum Terrorismus bestehen, könnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Medienvertreter ausgeschnüffelt werden, auch unter dem neuen BND-Gesetz.

Laut Binninger ist dieser Fall von BND-Spionage ein alter Hut

Die Aufregung um den Spiegel-Bericht kann Binninger allerdings nicht nachvollziehen, sei die Auslandsspionage doch bereits in einem öffentlichen Bericht im vergangenen Jahr skizziert und für eingestellt erklärt worden. In dem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste heißt es, “dass in der Vergangenheit auch Medien in die strategische Fernmeldeaufklärung geraten waren”. Das neue BND-Gesetz, das im vergangenen Jahr ratifiziert wurde, sieht vor, dass deutsche Bundesbürger und EU-Bürger nicht gezielt ausspioniert werden dürfen. Kritiker merken jedoch an, dass bei der heutigen Geheimdienstarbeit über Selektoren kaum sicherzustellen sei, dass Daten und Informationen von EU-Bürgern nicht doch durch automatisierte Verfahren mitgeschnitten und beim BND gespeichert und ausgewertet werden./nf