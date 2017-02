Der Grundgedanke hinter DeepCoder ist, dass Menschen dem Algorithmus eine Idee für ein Programm beschreiben und der Algorithmus selbstständig ein Programm entwickelt, das den Anforderungen entspricht, erklärt Marc Brockschmidt vom Microsoft Research Team in Cambridge. Um das zu erreichen, nutzt DeepCoder die sogenannte “Program Synthesis”-Methode. Dabei werden neue Programme auf Grundlage existierender Codes aus bereits bestehenden Anwendungen geschaffen. DeepCoder testet dafür Programmzeilen, durchstöbert Datenbanken und schaut auf In- und Output, um daraufhin zu klassifizieren, für welche Zwecke die Programmzeilen verwendet werden können.

Mit jeder Anfrage verbessert sich der Algorithmus

Inzwischen ist die Entwicklung von DeepCoder soweit fortgeschritten, dass der Algorithmus innerhalb von Sekunden komplett funktionale Programme ausspucken kann. Der Machine-Learning-Aspekt sorgt dabei dafür, dass Fehler nicht wiederholt und Erkenntnisse akkumuliert werden. In der Folge wird DeepCoder mit jeder Anfrage ein Stück besser und schneller.

“Das Potenzial für Automatisierung, die diese Art von Technologie ermöglicht, könnte den Aufwand beim Programmieren deutlich reduzieren”, erklärt Armando Solar-Lezama vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zwar ist DeepCoder aktuell nur in der Lage, Programmieraufgaben zu lösen, die maximal fünf Zeilen Code umfassen, Solar-Lezama meint jedoch, dass der Schritt zu komplexen Programmen mit abertausenden Zeilen Code nicht sonderlich groß sei. “Ein großes Stück Code auf einmal rauszuhauen, ist schwer und potenziell unrealistisch”, so der MIT-Mitarbeiter. “Allerdings werden umfangreiche Programme auch nur dadurch erstellt, dass kleinere Code-Fragmente zusammengeführt werden.”/nf