Auf der Suche nach Leben sind Astronomen auf neue, vielversprechende Planeten gestoßen: das System TRAPPIST-1, bestehend aus einem Zwergstern und sieben erdähnlichen Planeten, die teils etwas kleiner, teils etwas größer als die Erde sind und eine ähnliche Masse aufweisen. Aufgrund der Konstellation gehen die Astronomen davon aus, dass auf sechs der sieben Planeten flüssiges Wasser vorkommen müsste, was die Voraussetzung für organische Lebensformen ist, wie wir sie kennen. Das Planetensystem befindet sich 40 Lichtjahre von der Erde entfernt – ein Katzensprung also, zumindest für beobachtende Messinstrumente.

Gemäßigte Temperaturen könnten das Vorkommen flüssigen Wassers ermöglichen

Wie die Astronomen in der wissenschaftlichen Abhandlung auf nature.com schreiben, sei es ein außerordentlicher Glücksfall, überhaupt ein System mit dermaßen zahlreichen Planeten zu entdecken. Ein überwältigender Anteil bisher entdeckter Exoplaneten sei alleine im eigenen Sonnensystem, was die Entdeckung von gleich sieben erdähnlichen Planeten in nur einem System umso spektakulärer macht. Größter Unterschied zu unserem Sonnensystem ist die geringe Aktivität und Größe des zentralen Zwergsterns, der den Astronomen zufolge gerade einmal heiß genug brennt, um die Kernfusion aufrecht zu erhalten. Die abgestrahlte Energie sei jedoch ausreichend, um auf sechs der Planeten für gemäßigte Temperaturen zu sorgen. Die Existenz flüssigen Wassers ist also theoretisch möglich. Die Astronomen wollen das Planetensystem nun genauer unter die Lupe nehmen und dabei nach Anzeichen einer Ozonschicht suchen, deren Vorhandensein auf organische Prozesse hinweisen würde. Allerdings sind die Planeten, die den Zwergstern umkreisen, nach bisherigen Erkenntnissen an die Rotation des zentralen Sterns gebunden, wie auch der Mond beispielsweise. In der Folge ist nur eine Seite der Planeten dem Stern zugewandt, während die andere in ewiger Dunkelheit und Kälte liegt./nf