Dass Microsofts Betriebssystem Windows in die Kritik gerät, ist eigentlich nichts Neues. Doch während sich die Berichte früher primär auf Mängel in der Software konzentrierten, sind seit Windows 10 zwei neue Themen an der Tagesordnung: Anstand und Datenschutz. Schon die Einführung des Betriebssystems wurde von vielen Nutzern dank der penetranten Update-Bettelei als äußerst fragwürdig wahrgenommen. Dass auch noch umfangreich Daten über den Nutzer abgegriffen werden, sofern man nicht aktiv die Einstellungen ändert, bringt Datenschützer weltweit auf die Palme.

Kritiker zeigen sich von Microsofts bisherigen Zugeständnissen unbeeindruckt

Mit überarbeiteten Datenschutzrichtlinien und angeblich besser konfigurierbaren Einstellungen in Windows 10 will Microsoft den Kritikern entgegenkommen. Die zeigen sich allerdings nur mäßig begeistert von den Zugeständnissen. In einem offenen Brief [PDF] an Microsofts Geschäftsführer Satya Nadella und den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens, Brendon Lynch, schreibt die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU: “Die Datenschutzgruppe erinnert daran, dass das Einverständnis vom Nutzer nur dann gültig ist, wenn zuvor ausführlich informiert wurde und das Einverständnis freiwillig und ausdrücklich gegeben wird.” Zwar gäbe es im neuen Installationsfenster, das Microsoft vorgeschlagen hat, fünf Optionen, um bestimmte Datenverarbeitungen zu unterbinden, es sei jedoch unklar, inwiefern und in welchem Umfang neue und bestehende Nutzer über die Daten und deren Verwendung informiert würden, heißt es in dem Brief an Microsoft weiter.

Besonders stoßen der Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU dabei die vagen Formulierungen auf. So hätten die Nutzer beispielsweise die Auswahl zwischen “vollständiger” und “einfacher” Datensammlung, ohne dass dabei auf Details eingegangen wird. Strafen oder Verbote kann die Datenschutzgruppe allerdings nicht verhängen. EU-Staaten tendieren jedoch dazu, den Vorschlägen der Arbeitsgruppe zu folgen./nf