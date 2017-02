Videoüberwachung gilt derzeit nicht wirklich als probates Mittel zur Prävention von Kriminalität, wird doch nur aufgezeichnet, aber nicht verhindert. Zudem muss das Videomaterial gesichtet werden, um konkret handeln zu können, was enorm viel Personal erfordert. In der Folge ist Videoüberwachung aktuell ausschließlich ein Werkzeug zur Verbrechensaufklärung, während die permanente Aufzeichnung einen massiven Eingriff in die Privatsphäre der Bürger darstellt.

Echtzeitanalyse und schnelle Weiterleitung von Informationen sollen Verbrechen vorbeugen

Mit “intelligenten” Kameras wollen die Deutsche Bahn und das Bundesinnenministerium genau diesem Problem auf die Pelle rücken. Anstatt nur aufzuzeichnen, sollen die vernetzten Kameras das Videomaterial in Echtzeit analysieren und potenzielle Gefahrensituationen schnell an die Bundespolizei vor Ort weitergeben. Die Videotechnik, die am Bahnhof Südkreuz in Berlin eingesetzt werden soll, kann angeblich Gesichter erkennen und mit Datenbanken gesuchter Personen abgleichen, verdächtige Gegenstände, wie herrenloses Gepäck, identifizieren und Taschendiebe anhand des Bewegungsmusters ausmachen.

Der Vorteil für die Sicherheitsbehörden liegt auf der Hand. Die Videoaufzeichnungen müssen nicht ständig gesichtet werden und bei Gefahr im Verzug kann die Polizei sofort einschreiten. Selbst Datenschützer zeigen nicht nur Skepsis gegenüber der Technik, sondern meinen, dass es auch Vorteile gebe, wie der Tagesspiegel und die Zeitung Mannheimer Morgen berichten. So würde ein Großteil der Aufzeichnungen gar nicht gespeichert, sondern nach der automatischen Auswertung sofort gelöscht werden, wenn keine Auffälligkeiten durch die Computertechnik erkannt wurden. Jedoch kritisieren Datenschützer die Gesichtserkennung sowie die Möglichkeit, über das System Bewegungsmuster Unschuldiger nachzeichnen zu können. Auch das Bundesverfassungsgericht hat bereits Bedenken geäußert.

Wann das Pilotprojekt am Bahnhof Südkreuz startet, ist derzeit nicht bekannt. Ein ähnliches Pilotprojekt vor 10 Jahren wurde wegen einer zu hohen Fehlerquote eingestampft./nf