Die Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) hat gemeinsam mit der Deakin Universität erstmals eine Methode entwickelt, um Kohlenstofffasern (Carbonfasern) von Grund auf und skalierbar herzustellen. Kohlenstofffasern sind nicht nur sehr leicht, sondern auch enorm belastungsfähig. Derzeit werden sie überwiegend in teuren “Super Cars” und extrem schnellen Motorrädern verbaut, da der Herstellungsprozess das Material zu teuer für andere Anwendungsbereiche macht.

Die günstige Herstellung von Kohlenstofffasern würde viele Anwendungsbereiche eröffnen

Dieses Problem haben CSIRO und die Deakin Universität angeblich gelöst. In der Folge könnte der Preis für Kohlenstofffasern drastisch fallen und die Anwendung auch in anderen Industriezweigen erlauben. Beispielsweise um auch reguläre Pkw leichter zu machen und somit höhere Geschwindigkeiten oder niedrigeren Verbrauch bei gesteigerter Materialstärke zu erzielen. Das neu entwickelte und bereits patentierte Verfahren ermöglicht darüber hinaus die Herstellung von Kohlenstofffasern mit einer höheren Qualität, als Wettbewerber in der Lage sind zu liefern. Derzeit gibt es weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, die überhaupt Carbonfasern herstellen – jedes mit einer eigenen, streng geheimen Formel.

Der neue Produktionsweg baut dabei auf sogenannten “Wet Spinning Lines” auf. Dabei wird eine klebrige Mixtur aus Chemikalien zu 500 individuellen Fäden gezogen und anschließend auf eine Spule gezogen. Die Fäden werden daraufhin in einem gewaltigen “Carbonisierungs-Ofen” ausgehärtet. Da Australien nun die entsprechende Industrieanlage besitzt, kann es den gesamten Herstellungsprozess besser erforschen. Angefangen bei den einzelnen Molekülen bis hin zur fertigen Bauteilen, so Dr. Anita Hill, Direktorin bei der “Future Industries”-Abteilung von CSIRO. “Gemeinsam mit Deakin haben wir etwas geschaffen, das die gesamte Kohlenstofffaser-Industrie aufrütteln könnte”, so Hill weiter./nf