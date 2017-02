Die Übertragung der Veranstaltung im polnischen Katowice beginnt bereits am Samstag, wenn die K.o.-Phase der Intel Extrem Masters (IEM) anläuft. Die Fernsehübertragung startet jedoch erst am Sonntag. Am Samstag bietet Sport1 nur einen Livestream über die Webseite des Sportsenders sowie über Facebook Live. Die Übertragungsrechte hat Sport1 von der ESL erworben, wie es in der Ankündigung von Sport1 heißt. “Nach den vier Live-Events im vergangenen Jahr haben wir mit Kattowitz einen Höhepunkt im internationalen eSports-Kalender im Programm”, freut sich Ivo Hrstic, Director Digital bei Sport1. “Zudem ist es bereits die dritte große eSports-Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der ESL umsetzen.”

Schon 2016 begeisterte das IEM-Event Millionen Zuschauer weltweit

Mit dabei sind in diesem Jahr die eSports-Teams ROX Tigers, H2K Gaming, M19, Kong Kong Esports, Flash Wolves, Kongdoo Monster, Unicorns of Love und G2 Esports. Der Preispool beläuft sich auf 650.000 US-Dollar. Die Sieger der Finalrunde erhalten 150.000 US-Dollar Preisgeld. Moderiert und kommentiert wird die Übertragung von Tim Feldner und Jona Schmitt.

Die IEM findet dieses Jahr bereits zum elften Mal seit der Gründung im Jahr 2006 statt. Im vergangenen Jahr fesselte das Event mehr als 34 Millionen Zuschauer weltweit, die das Turnier über TV und Live-Stream mitverfolgten. Mit dem Einstieg von Sport1 in die eSports-Berichterstattung bewegt sich der digitale Sport weiter in die Mitte der Gesellschaft. “Den eSport im linearen TV-Programm zu etablieren ist für uns in diesem Jahr eindeutig eines unserer wichtigsten Ziele”, kommentiert Ralf Reichert, CEO der ESL./nf