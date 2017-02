Am Montagnachmittag Ortszeit urteilte Richter Murray Gilbert, dass Kim Dotcom – vormals Kim Schmitz – und sein mitangeklagter Geschäftspartner weiterhin für eine Auslieferung an die Vereinigten Staaten in Frage kommen. Zwar stimmte der Richter dem Argument der Verteidigung zu, dass “Online-Kommunikation von urheberrechtlich geschützten Werken für die Öffentlichkeit keine Straftat in Neuseeland darstellt”, jedoch würden “andere Elemente” des Falles eine Auslieferung weiterhin rechtfertigen, so Richter Gilbert.

Gegen Auslieferungsentscheid wurde Berufung angekündigt

“Absichtliche Urheberrechtsverletzung kann als unehrlicher Akt verstanden werden”, schreibt der Richter in einer Erklärung. Rechteinhaber würden zudem um Einnahmen geprellt, die ihnen ordnungsgemäß zustehen würden. Entsprechend stellt das Gericht fest, dass Dotcom und sein Partner der Verschwörung zum Betrug schuldig sind. Die Anwälte der Verteidigung haben jedoch bereits angekündigt, wieder Berufung einzulegen. Bis es also zu einer Auslieferung an die USA kommt, könnten Jahre ins Land gehen, denn die Verteidigung kann sich noch an das neuseeländische Berufungsgericht und den Obersten Gerichtshof des Landes wenden, um das Urteil anzufechten.

Die Festnahme Dotcoms und seiner Geschäftspartner liegt inzwischen fünf Jahre zurück. Damals stürmten Spezialeinheiten der neuseeländischen Polizei unter Anleitung US-amerikanischer Staatsanwälte das Anwesen Dotcoms und beschlagnahmten seinen kompletten Besitz. Teile des Vermögens konnte sich Dotcom wieder erkämpfen, um Anwalts- und Unterhaltskosten zahlen zu können. Die juristische Auseinandersetzung läuft seit dem nahezu ununterbrochen, während Dotcom selbst daran arbeitet, neuseeländischer Staatsbürger zu werden, um für einen Sitz im Parlament des Landes zu kandidieren./nf