Nicht nur Wissenschaftler aus dem Bereich Robotics sorgen sich um den militärischen Einsatz ihrer Forschung. Auch der Vorsitzende von Alphabet, Eric Schmidt, betrachtet die aktuelle Entwicklung künstlicher Intelligenz mit großer Skepsis. Die Großmächte USA, Russland und China geben bereits Milliarden im Wettrüsten um militärisch taugliche Intelligenz aus und enthüllen regelmäßig neue Errungenschaften, wie autonome Drohnen mit Schwarmintelligenz, “smarte” Raketen und Roboter für den militärischen Einsatz. Da Künstliche Intelligenz jedoch auch in der Wirtschaft enorme Gewinne verspricht, arbeiten Tech-Firmen intensiv an Machine-Learning-Techniken, weshalb Fachleute davon ausgehen, dass der Durchbruch in der KI-Forschung im zivilen und nicht im militärischen Sektor passieren wird.

Brad Smith von Microsoft fordert "Digitale Genfer Konventionen"

Der Appell von Eric Schmidt an die internationale Gemeinschaft das Internet nicht unter Verwendung von Machine Learning zu militarisieren, deckt sich ganz offensichtlich mit den Ansichten mit Brad Smith von Microsoft, der zuvor bereits auf der Konferenz einen Vortrag hielt und die Schaffung “Digitaler Genfer Konventionen” als notwendig darstellte. Auch Smith sieht es als essentiell an, dass Regierungen das Internet nicht in einen neuen Kriegsschauplatz verwandeln. Diese Ansicht teilt auch Eric Schmidt, wie zdnet.com berichtet. “Ich bin sehr besorgt über die Möglichkeit, dass [mehr] Staaten damit beginnen werden, die Offenheit und globale Vernetzung des Internets zu blockieren.” Je konkreter die Bedrohung durch internationale Cyber-Angriffe ist, desto größer sei auch die Wahrscheinlichkeit, dass im Zuge dessen der Zugriff auf das Internet vorab staatlich eingeschränkt werde. Dabei sei Abschottung nicht der richtige Weg, so Schmidt. “Sicherheit besteht aus mehreren Schichten, nicht aus einer einzigen, starken Firewall”, so Schmidt. Sicherheit sei vielmehr ein Lebensstil. “Wenn man ein System baut, das perfekt und geschlossen ist, wird man schnell feststellen, dass es weder perfekt noch geschlossen ist.” /nf