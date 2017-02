Als letzte Zeugin trat Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern vor die Abgeordneten des NSA-Untersuchungsausschusses. Merkel war 2015 in die Kritik geraten, propagierte sie nach außen doch vehement, dass “Spionage unter Freunden so gar nicht geht”, während der Bundesnachrichtendienst in der Zeit aktiv für die NSA in Deutschland und bei NATO-Partnern herumschnüffelte. Im Zuge der Enthüllungen durch Edward Snowden wurde bekannt, dass die NSA es dabei aber keinesfalls belassen hat, sondern selbst auch über das Geheimdienst-Netzwerk “Five Eyes” Daten von EU-Bürgern abgriff und die Handys führender Politiker, darunter auch Merkel, abgehört hat.

Informationen seien nicht an Merkel weitergegeben worden

Während der damalige Chef des BND vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt hat, dass er das Bundeskanzleramt über die Vorgänge informiert habe, gaben Ex-Kanzleramtschef Ronald Pofalla und Nachfolger Peter Altmaier zu Protokoll, dass sie die Informationen nicht an Merkel weitergegeben haben. Auf diese Abschirmung durch ihre Mitarbeiter berief sich die Bundeskanzlerin nun auch selbst vor dem NSA-Ausschuss und stellte sich als gänzlich unwissend dar. Sie sei bei ihrer Aussage, dass unter Freunden nicht spioniert werde, schlicht davon ausgegangen, dass der BND sich nicht an dererlei Tätigkeiten, die Merkel für “überflüssig” hält, beteiligen würde.

Dieses “Defizit” sei natürlich zu bedauern, mit einer Rüge und einer kritischen Pressemitteilung sehe sie ihren Job jedoch als erfüllt an. Es sei die Aufgabe des Chefs vom Bundeskanzleramt und des Geheimdienstbeauftragten, die kritisierten Punkte auch durchzusetzen, nicht die der Kanzlerin, so Merkel. Man müsse darauf vertrauen, “dass auch der BND aus diesen Vorkommnissen gelernt hat”. Merkels Fazit aus der Affäre ist nach eigenen Aussagen ein besserer Informationsfluss in der Regierung. Disziplinarrechtliche Konsequenzen hält die Bundeskanzlerin nicht für angebracht./nf