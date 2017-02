Am frühen Freitagmorgen Ortszeit wurde der Vize-Chef von Samsung und Sohn des schwer kranken Vorstandsvorsitzenden von der Polizei in Südkorea verhaftet. Die Vorwürfe sind schwerwiegend und lauten auf Bestechung, Meineid und Unterschlagung. Wie BBC berichtet, heißt es in einer Meldung des zuständigen Gerichts, dass “es notwendig ist, Lee Jae-yong im Lichte neuer Beweise und weiterer Straftaten zu verhaften”. Seit Lees Vater 2014 ins Krankenhaus eingeliefert und seitdem ans Bett gefesselt ist, gilt der 48-Jährige, dessen Vermögen auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, als de-facto Chef der Samsung Group.

Samsung soll Bestechungsgelder in Millionenhöhe gezahlt haben

Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Lee in einen Korruptionsskandal verwickelt ist, der die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye im vergangenen Jahr ihr Amt gekostet hat. Choi Soon-sil, eine Beraterin und Freundin der Ex-Präsidentin, sitzt seit 2016 wegen Korruption bereits in Haft. Ihre Organisation soll von Samsung Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet 34,6 Millionen Euro angenommen haben. Die Gelder sollen von Samsung stammen und sollten an Regierungsmitglieder, die im Entscheidungsprozess um die Zusammenlegung zweier Samsung-Firmenzweige beteiligt waren, fließen. Sollte Samsungs Vize-Chef Lee von der Korruptions-Affäre gewusst oder sie gar unterstützt und befürwortet haben, droht auch dem Multimilliardär eine Haftstrafe.

Es ist das erste Mal, dass ein führender Manager von Samsung wegen einer Strafanzeige verhaftet wurde. Sollte Lee verurteilt werden, hat Samsungs Image nicht nur einen deftigen Kratzer bekommen, sondern auch ernsthafte Probleme mit der Dynastie-artigen Geschäftsführung. Die Börse reagierte prompt. Zwischen 0,5 und 2 Prozent fielen die Aktien des Unternehmens am Freitag im Wert./nf