Mit Virtual Reality ist eine faszinierende Technik in den vergangenen Jahren marktreif geworden – doch von einem finanziell lukrativen Massenmarkt ist VR noch weit entfernt. Mit einer solchen Entwicklung hat Valve offenbar gerechnet, erklärte Gabe Newell, Chef des Videospiel-Entwicklers und -Publishers. “Wir denken, dass VR großartig läuft”, so Newell gegenüber Polygon. “Es bewegt sich auf eine Weise, wie wir es erwartet haben.” Doch auch mit einem “kompletten Fehlschlag” könne Valve gut leben, erklärt Newell weiter. Auf den ersten Blick klingt das ein wenig seltsam, gilt Valve, das an der Entwicklung und Vermarktung der HTC Vive beteiligt ist und nach eigenen Angaben selbst drei vollwertige Games in VR in der Mache hat, doch als eine treibende Kraft, wenn es um VR geht.

Valves Unternehmensstruktur ist Grund für Gelassenheit

“Die Vive ist das teuerste Gerät auf dem Markt. Es ist gerade mal dazu in der Lage, einen marginal adäquaten Job bei der Schaffung einer VR-Erfahrung zu machen”, kommentiert Newell die mit Steam betriebene Hardware. Harsche Worte für den Chef eines Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmens. Doch Valve ist nicht wie jedes andere Unternehmen in der Tech- und Gaming-Welt. Valve ist komplett privat geführt, muss also keine Investoren oder Aktionäre glücklich machen. Außer Newell hat zudem niemand eine echte Chef-Position inne, gilt bei Valve doch die Direktive einer komplett flachen Hierarchie.

Folglich ist es auch nicht sonderlich verwunderlich, wie offen und kritisch Newell sich über die Konkurrenz auslässt. “Einige Leute haben sich Aufmerksamkeit verschafft, indem sie behaupten, sie würden Millionen [VR-Geräte] verkaufen” – ein klarer Seitenhieb gegenüber Oculus und Facebook. “Und wir so: Wow, ich denke nicht’. Ich kann mir keine Inhalte vorstellen, die Millionen Menschen dazu bringen würden, ihre Computer-Gewohnheiten zu Hause zu ändern.”/nf