Es gibt einfach zu viele Daten zu sichten und zu wenig Augenpaare bei der NASA, um den Job zu erledigen, so die Begründung für das Projekt “Backyard Worlds: Planet 9”.

Seit im vergangenen Jahr zwei Astronomen am California Institute of Technology bekannt gaben, dass es einen neunten Planeten in unserem Sonnensystem geben müsste, ist eine fieberhafte Jagd nach dem hypothetischen Himmelskörper entbrannt. Noch hat niemand den Himmelskörper direkt beobachten oder fotografieren können, weshalb die Existenz eines neunten Planeten als nicht bestätigt gilt. Dass es ihn nichtsdestoweniger geben muss, leiten Wissenschaftler von Hinweisen ab.

So würde Planet Nummer Neun bestimmte statistische Anomalien in unserem Sonnensystem erklären, beispielsweise wieso die Achsen der Umlaufbahn (Apsidenlinien) einer Gruppe von Himmelskörpern (Sednoiden) alle eine sehr ähnliche Neigung und Richtung aufweisen. Gäbe es keinen neunten Planeten, würde die Anziehungskraft von Saturn und Jupiter eine größere Variation in Neigung und Richtung der Apsidenlinien bewirken.

Auf Webseite kann sich jeder als freiwilliger Helfer anmelden

Ausgehend davon, dass die Theorie stimmt, ist der neunte Planet keinesfalls ein kleiner Zwerg, wie vormals Pluto. Um die beschriebene Wirkung auf Himmelskörper in unserem Sonnensystem haben zu können, müsste der hypothetische Planet die zwei- bis vierfache Größe der Erde haben und aufgrund seiner Laufbahn für einen Umlauf um die Sonne 10.000 bis 20.000 Jahre benötigen.

Auch die NASA beteiligt sich an der Jagd nach dem ominösen Himmelskörper, braucht dafür allerdings die Unterstützung von Freiwilligen. Die Aufgabe: Infrarot-Aufnahmen des Weltraumteleskops Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) sichten und auf Bewegung von Himmelskörpern untersuchen. Um die Mitarbeit von Freiwilligen zu koordinieren, hat die NASA die Webseite “Backyard Worlds: Planet 9” ins Leben gerufen. Wer mitmachen will, muss sich als freiwilliger Mitarbeiter registrieren. Neben der Suche nach dem neunten Planeten ist die NASA auch an der Entdeckung neuer Brauner Zwerge interessiert, die sich ebenfalls in den Infrarot-Aufnahmen von WISE verstecken könnten./nf