Premierministerin Theresa May hat’s nicht so mit Bürgerrechten.

Im Brexit-Trubel des vergangenen Jahres konnte die britische Regierung unter Theresa May neue Gesetze legitimieren, die von Bürgerrechtsorganisationen als “die extremsten Überwachungsgesetze, die je in einer Demokratie verabschiedet wurden” bezeichnet wurden. Die im November erlassenen Gesetze erlauben es der Polizei in Großbritannien, ohne richterlichen Beschluss in den ein Jahr lang gespeicherten Verbindungsdaten von Nutzern herumzuschnüffeln und geben Geheimdiensten die rechtliche Grundlage, um in jedweden Computer einzudringen und die Installation von Hintertüren in Software und Online-Angeboten zu verlangen.

Gesetze betreffen insbesondere Journalisten und Whistleblower

Wie The Guardian berichtet, soll nun ein neuer Schwung Gesetze folgen, um britische Staatsgeheimnisse noch besser zu schützen. Whistleblowern und Journalisten droht demnach bis zu 14 Jahren Haft, sollten sie Staatsgeheimnisse weitergeben oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Um das zu erreichen, will die britische Regierung laut The Guardian die Definition von Spionage deutlich ausweiten, um auch Fälle wie die Zusammenarbeit von The Guardian und Edward Snowden künftig illegal zu machen. In einer Stellungnahme bezeichnet das Büro der Premierministerin May die Berichte als “grundsätzlich falsch”. Es sei nicht das Bestreben der Regierung, investigativen Journalismus einzuschränken. Dass sich die Gesetze jedoch explizit gegen Journalisten richten, bleibt unkommentiert.

Eine Chance darauf, dass die neuen Gesetze nicht zustande kommen, ist kaum gegeben. Die britische Bevölkerung interessiert sich grundsätzlich sehr wenig für Privatsphäre und Datenschutz. Selbst die Enthüllungen durch Edward Snowden über die Beteiligung des britischen Auslandsgeheimdienstes an der globalen Überwachung haben bei den Briten nur mäßigen Protest hervorgerufen./nf