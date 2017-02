Während eines Vortrages bei der “RSA Cybersecurity”-Konferenz in San Francisco drängte Microsoft-Präsident Brad Smith die Regierungen der Welt, “Digitale Genfer Konventionen” zu entwerfen und gemeinsam zu ratifizieren. Eine solche Konvention könnte Staaten davor bewahren, sich gegenseitig in Friedenszeiten zu hacken. Jüngste Hacker-Angriffe hätten gezeigt, so Smith, dass globale Normen notwendig sind, um Aktivitäten von Regierungen im Netz zu regulieren.

Für die Realisierung solcher Konventionen ist eine Kontrollinstanz notwendig

“Genau wie die Regierungen der Welt 1949 zusammen gekommen sind, um die Vierten Genfer Konventionen zum Schutz von Zivilisten in Kriegszeiten anzunehmen, brauchen wir heute Digitale Genfer Konventionen, die Regierungen dazu bewegt, Normen zu implementieren, die Zivilisten im Internet in Friedenszeiten schützen”, heißt es in der Vorabversion der Rede von Smith, die Reuters einsehen konnte.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee nicht. Die USA und China haben bereits 2015 ein bilaterales Abkommen unterzeichnet, um gegenseitige Wirtschaftsspionage zu unterbinden. Ähnliche Vereinbarungen existieren ebenfalls seit 2015 mit 20 weiteren Nationen. Damit Digitale Genfer Konventionen aber funktionieren könnten, so Smith, müsste auch eine internationale Kontrollinstanz geschaffen werden, die staatliche Hacker-Angriffe untersucht, aufdeckt und die Ergebnisse der Untersuchung öffentlich macht. Smith zeigt sich dabei überzeugt, dass trotz des politischen Wandels ein solcher Vorstoß machbar sei. “Selbst in einer Welt mit wachsendem Nationalismus muss der globale Tech-Sektor als neutrale, digitale Schweiz operieren.”/nf