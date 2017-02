In der Nacht zu heute ist der indischen Weltraumagentur und dem US-amerikanischen Satelliten-Start-up Planet ein neuer Weltrekord geglückt. “Für unser Team ist der erfolgreiche Raketenstart nicht nur ein Weltrekord, sondern auch ein wichtiger Meilenstein”, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. “Mit diesen Satelliten im Orbit kann Planet seine erste Mission erfüllen: die Fähigkeit, die gesamte Landmasse der Erde innerhalb eines Tages abzufotografieren.”

US-Start-up will den Satelliten-Service in Zukunft auch Kunden anbieten

Die Planung für das Projekt begann bereits vor fünf Jahren. Damals kalkulierte das Unternehmen, dass etwa 100 bis 150 Satelliten notwendig wären, um das Ziel der kompletten Abdeckung innerhalb von 24 Stunden zu erreichen. “Nach dem heutigen Start betreibt Planet 144 Satelliten im Orbit. Wir haben unseren Meilenstein erreicht”, heißt es dazu in der Mitteilung. Das nächste Ziel für Planet besteht darin, den Service auch Kunden zur Verfügung zu stellen. Bis es soweit ist, muss das US-Unternehmen die Satelliten allerdings erst vollständig in Betrieb nehmen und die Kommunikation mit den Bodenstationen einrichten.

Doch nicht nur für das US-amerikanische Start-up, sondern auch für die indische Weltraumbehörde ISRO ist der Rekord-Start ein großer Erfolg. Bemerkenswert ist übrigens, dass Planet überhaupt eine Rakete des Typs PSLV nutzen durfte. Eigentlich ist es in den USA registrierten Unternehmen rechtlich nicht erlaubt, das staatliche Raketenprogramm Indiens zu nutzen – man will schließlich die eigenen Weltraumagenturen wie NASA und SpaceX stärken. Doch wegen mangelnder Kapazitäten, Unfällen und langer Wartezeiten gab es für Planet keine Gelegenheit, in naher Zukunft ihre Mikrosatelliten, die jeweils um die 4 Kilogramm wiegen, auf amerikanischen Raketen ins All zu befördern. Daher erhielt Planet eine Ausnahmegenehmigung und durfte die Nutzlast über die ISRO transportieren lassen./nf