Disney ist bekanntlich auf ein sehr kinder- und familienfreundliches Image aus. Hass und Witze gegenüber Minderheiten passen da nicht so recht ins Bild. Dass der Schwede Felix Kjellberg, der auf YouTube unter dem Pseudonym PewDiePie mehr als 53 Millionen Abonnenten erreicht, häufig einfach Blödsinn verzapft, ist Maker Studios dabei durchaus bewusst. Doch der Inhalt von neuen Videos auf dem Kanal des 27-Jährigen geht offenbar über das erträgliche Maß hinaus.

Disney zeigt Grenzen seiner Toleranz auf

“Auch wenn Felix eine Anhängerschaft damit aufgebaut hat, provokant und respektlos zu sein, ging er in diesem Fall eindeutig zu weit”, kommentiert eine Sprecherin von Maker Studios die Entscheidung gegenüber Wall Street Journal (WSJ) (Paywall). “Die daraus resultierenden Videos sind unangemessen.” Die Mitteilung zur Aufkündigung der Zusammenarbeit wurde am Montag bekannt gegeben, nachdem WSJ das YouTuber-Netzwerk auf neun Videos von PewDiePie aufmerksam gemacht und um Erklärung gebeten habe. Stein des Anstoßes war offenbar ein Video, das am 11. Januar auf dem Kanal des YouTubers veröffentlicht wurde. Darin lacht Kjellberg über zwei Männer, die ein Schild mit der Aufschrift “Tod allen Juden” hoch halten. Angeblich hat Kjellberg die beiden Männer für die Aktion bezahlt und zeigt sich selbst ein bisschen schockiert. Das Video ist mittlerweile gelöscht. Die übrigen Videos wurden zwischen August und Februar veröffentlicht. Kjellberg selbst hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.

Jetzt zu behaupten, PewDiePie sei ein Nazi wäre wohl deutlich zu weit gegriffen. Vielmehr zeigt es, wo für Disney die Grenzen des guten Geschmacks liegen. Leicht dürfte Maker Studios die Entscheidung nicht gefallen sein, ist Felix Kjellberg doch mit Abstand der größte YouTuber im Portfolio des Netzwerks./nf