In Googles Transparenzbericht ist ein fragwürdiger Meilenstein erreicht. Schon seit Jahren muss das Unternehmen alle eingereichten Urheberrechtsansprüche prüfen und bei Bedarf entsprechende URLs aus den Suchergebnissen entfernen. Die Unternehmen, Anwaltskanzleien und Interessenverbände, die Ansprüche erheben, berufen sich dabei auf den Digital Millennium Copyright Act (DMCA). In den Transparenzberichten von Google hält das Unternehmen fest, wie viele Ansprüche erhoben, welchen stattgegeben und welche abgelehnt wurden.

Filesharing-Domains sind am häufigsten betroffen

Ein Blick auf die am meisten betroffenen Domains zeigt schnell auf, was der Dreh- und Angelpunkt in dieser sich selbst geschaffenen Industrie ist: Filesharing. Mit mehr als 50 Millionen von Urheberrechtsinhabern gemeldeten URLs liegt 4shared.com an der Spitze der am häufigsten betroffenen Domains. Dicht gefolgt von mp3toys.xyz mit mehr als 47 Millionen gemeldeten URLs. Nahezu alle der betroffenen Domains drehen sich um das Herunterladen und Teilen von Musik, Filmen und Serien, egal ob Streaming, Hosting oder Torrents.

Die Unternehmen, die Google mit DMCA-Anweisungen fluten, heißen Link-Buster.com, xTakedowns, Remove Your Media LLC oder Takedown Piracy LLC – ganz offensichtlich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, URLs zu melden und durch Google entfernen zu lassen. Natürlich finden sich auch die üblichen Verdächtigen, wie die Recording Industry Association of America (RIAA), NBC Universal und Walt Disney auf der Liste. Die Bemühungen der Urheberrechtsinhaber und deren Vertreter haben laut Google dafür gesorgt, dass mehr als 2,13 Milliarden Treffer aus den Suchergebnissen herausgefiltert werden. 90,8 Prozent aller gemeldeten URLs werden demnach gesperrt./nf