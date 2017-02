Der Duke kehrt zurück, dieses Mal in True 3D statt 2.5D (Screenshot: Steam).

Trotz der großen Enttäuschung, die Duke Nukem Forever mit sich brachte, ist das legendäre Image des Duke nicht endgültig kaputt gegangen. Die markigen Sprüche des Videospiel-Charakters sind schon lange Teil der Gaming-Kultur geworden. Um das 20. Jubiläum von Duke Nukem 3D gebührend zu feiern, veröffentlicht Gearbox Software am 1. März zudem Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour.

Im Remake erhält Duke seine alte Stimme zurück

Das Remake des Originals umfasst fünf neue Episoden, die unter anderem von Allen Blum III und Richard Gray, die schon an Duke Nukem 3D mitgearbeitet haben, gestaltet wurden. In den neuen Level können Spieler zudem den “Einäscherer”, einen Flammenwerfer, finden – nebst zahlreicher Babes und Aliens natürlich. Darüber hinaus hat Gearbox den alten Synchronsprecher für Duke rekrutiert, um die alte Sprachausgabe durch neue Aufnahmen in Hi-Fi zu ersetzen.

Außerhalb Deutschlands ist die Jubiläumsversion bereits zu haben. Für den Verkaufsstart hierzulande musste Gearbox natürlich die Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) abwarten. Neben Duke Nukem 3D konnte Gearbox auch erreichen, dass der Ego-Shooter Bulletstorm von 2011 nicht mehr auf dem deutschen Index steht. Ab dem 1. April ist der Titel auch in Deutschland offiziell zu kaufen.

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour steht ab dem 1. März für PC, Xbox One und PS4 zur Verfügung und kostet auf Steam 19,99 Euro./nf