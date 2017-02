Die US-Streitkräfte haben bereits deutlich signalisiert, dass Künstliche Intelligenz (KI) einer der wichtigsten Eckpfeiler sein wird, um die militärische Überlegenheit gegenüber anderen Großmächten und anderen Bedrohungen zu garantieren. Einem im Oktober 2016 veröffentlichten Bericht des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums zufolge, arbeiten die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der US-Streitkräfte unter anderem an Kampfrobotern (“Strike Teams”), autonomen Landminen, intelligenten Raketen und Schwarmintelligenz von autonomen Drohnen.

US-Militär will Drohnen mit Waffensystemen ausrüsten

Besonders autonom agierende Drohnenschwärme könnten das Schlachtfeld der Zukunft maßgeblich prägen und das Konzept des menschlichen Infanteristen überflüssig machen. Die Planung der US-Streitkräfte sieht vor, Drohnenschwärme nicht nur zur Aufklärung und Signalstörung einzusetzen, sondern auch mit Waffensystemen auszustatten, die es dem Drohnenschwarm erlauben sollen, selbstständig Ziele auszuwählen und zu bekämpfen. Dafür ist das US-Militär bereit, in den kommenden drei Jahren insgesamt 18 Milliarden US-Dollar zu investieren. Doch auch China und Russland sind in höchstem Maße an neuer Militärtechnologie interessiert.

Gegenüber der New York Times erklärte der stellvertretende Verteidigungsminister Robert O. Work im Oktober vergangenen Jahres: “China und Russland entwickeln Kampf-Netzwerke, die so gut sind wie unsere, so weit sehen können wie unsere und intelligente Munition einsetzen wie unsere.” Daher wolle man sicherstellen, dass “wir dazu in der Lage sind, auch künftig so schnell gewinnen zu können, wie wir das in der Vergangenheit konnten”.

“Das Wettrüsten hat bereits begonnen”, fasst Professor Toby Walsh von der School of Computer Science and Engineering in Australien zusammen. “Nicht nur ich, sondern auch Tausende meiner Kollegen, die im Bereich Robotics arbeiten, sind in Sorge über eine Eskalation im Wettrüsten.” In einem Interview mit der australischen Nachrichtenseite news.com.au zweifelt Walsh jedoch daran, dass autonome Kampfmaschinen noch verhindert werden könnten. Die militärische Führung würde schon lange nicht mehr darüber debattieren, ob autonome Waffensysteme geschaffen werden, sondern mit wie vielen Freiheiten sie ausgestattet werden sollten./nf