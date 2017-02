Die Bedingungen, um in Kamerun das Programmieren zu lernen, sind eher schlecht.

Einmal im Jahr lädt Google Jugendliche aus aller Welt zu einem Programmier-Wettbewerb ein. Die Teilnehmer müssen zwischen 13 und 17 Jahren alt sein und 20 Aufgaben in 5 Kategorien online lösen. Dabei schnitt in diesem Jahr der Kameruner Nji Collins Gbah mit am Besten ab und ist der erste Gewinner des Wettbewerbs aus Afrika. Insgesamt haben 1340 Studenten aus 62 Ländern teilgenommen. Als er die Mitteilung bekam, dass er zu den 34 Gewinnern zählt, hatte die Regierung des afrikanischen Staates aber bereits das Internet für knapp 20 Prozent der Bevölkerung gekappt. Betroffen davon waren auch Nji und seine Familie. Ein Leben ohne Internet ist für den Jugendlichen allerdings kaum vorstellbar, weshalb er kurze Zeit später zu seinem 370 Kilometer weit entfernt lebenden Cousin gezogen ist, wie BBC berichtet.

Jeder sollte die Möglichkeit haben, seine Talente weiterzuentwickeln

“Ich war wirklich total überrascht”, kommentiert Nji seinen Erfolg im Interview mit BBC. “Es bedeutet, dass sich die harte Arbeit beim Programmieren gelohnt hat. [...] Ich brauche allerdings Internetzugang, damit ich weiter studieren und mit Google in Kontakt bleiben kann.” Im Juni wird Nji vier Tage in Googles Hauptquartier verbringen und dabei die Gelegenheit haben, sich mit Mitarbeitern vor Ort über seine Projekte und Karrierepläne auszutauschen. Programmieren hat sich Nji überwiegend selbst beigebracht. Sein nächstes Ziel ist es, ein eigenes Modell für Datenkompression zu entwickeln. Dazu will er Deep Learning und Machine Learning anwenden.

Die Geschichte von Nji Collins Gbah zeigt, wie viel menschliches Potenzial noch ungenutzt in Entwicklungsländern schlummert, weil es keine Chance zur Entfaltung hat./nf