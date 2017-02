Die ersten VR-Geräte sind auf dem Markt, unterschiedliche Anbieter konkurrieren und das Interesse der Early-Adopter ist da – beste Voraussetzungen also für einen baldigen Durchbruch, oder? Scheitern oder Erfolg hängt schlussendlich von den Spielen ab, weiß auch Valve-Chef Gabe Newell und referenziert während eines Treffens mit Medienvertretern mehrfach die Arbeitsweise von Videospiel-Legende Shigeru Miyamoto, wie Gamasutra berichtet.

Miyamoto als Vorbild: Hardware und Software gehen Hand in Hand

“Warum in aller Welt entwickeln wir Hardware”, fragt Newell rhetorisch und verweist darauf, dass Hardware traditionell eigentlich eher eine wenig gewinnbringende Sparte ist. “Aktuell arbeiten wir an drei VR-Spielen. Das erlaubt es uns, Hardware und Software gleichzeitig zu gestalten und zu entwickeln. So hat doch auch Miyamoto immer gearbeitet, richtig?”

Shigeru Miyamoto entwickelte bei Nintendo nicht nur populäre Titel wie Super Mario, The Legend of Zelda und Donkey Kong, sondern sorgte in seiner Funktion als General Manager von Nintendos Entwicklungsabteilung auch dafür, dass neue Hardware immer mit Software auf den Markt kam, die die neuen Funktionen des Geräts nativ unterstützt und sich zunutze macht. Miyamoto habe bei seinen Entwicklungen stets Hardware- und Game-Design zusammengebracht, so Newell. “Wir glauben, dass wir auf diesem Weg ein wesentlich besseres Erlebnis für die Leute schaffen können.”

Im Hinblick auf die drei VR-Spiele betonten Gabe Newell und weitere Valve-Mitarbeiter laut Gamasutra, dass es sich bei den Spielen nicht um Experimente, sondern um Games im traditionellen Sinne dreht. Bei der Entwicklung kommen sowohl Unity, als auch Valves eigene Engine Source 2 zum Einsatz. Packt Valve also möglicherweise einen Flaggschiff-Titel, wie Portal oder gar Half-Life aus, um VR zum Verkaufsschlager zu machen? Details ließ sich Valve während des Treffens mit der Presse nicht entlocken./nf