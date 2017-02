Eine internationale Gruppe von Archäologen aus Israel und den USA haben eine zwölfte Höhle mit Schriftrollen gefunden, wie das Team in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Bisher gingen Wissenschaftler davon aus, dass mit den elf bisher entdeckten Höhlen alle Verstecke der Schriftrollen bekannt seien. Die Archäologen fanden jedoch nur die Überreste von Schriftrollen, dafür umso mehr Hinweise auf Raubgrabungen. Offenbar wurden die Schriftrollen aus der zwölften Höhle bereits in den 50er Jahren illegal aus den Höhlen entfernt. Die übrigen Höhlen sind bereits kurz nach der Entdeckung umfangreich dokumentiert und die Funde – Schriftrollen und Fragmente auf Ziegen- und Schafshaut – konserviert worden. Dabei sind unter anderem christliche Schriften aus der Zeit 250 v.Chr. bis 40 n.Chr. gefunden worden. Es sind die ältesten bekannten Bibelhandschriften überhaupt.

Der Handel mit antiken Gegenständen boomt seit langem

Die Fundstelle nahe Qumran wurde auch von bekannten Gelehrten und Theologen der Antike in ihren Schriften referenziert. Der christliche Gelehrte Origenes schrieb beispielsweise schon um 225 von “einem Tonkrug im Gebiet von Jericho mit hebräischer und griechischer Handschrift”. Knapp 600 Jahre später vermerkte Timotheos I., Patriarch von Konstantinopel, dass ein Jäger den Behörden in Jerusalem von einer Felsanhöhe mit Schriftrollen berichtete. Die Region ist zwar reich an antiken Relikten, aber nicht unbedingt reich an Geld, weshalb dort seit langer Zeit der illegale Handel mit Sammlerstücken blüht. Auch die Familie des Beduinen ist bekannt für den illegalen Handel mit Antiquitäten, weshalb die Geschichte, laut der der Schafhirte einen Stein in die Höhle warf und neugierig wurde, weil ein Geräusch von zerspringenden Tonkrügen zu hören war, als Legende gilt.

Entsprechend wird nun spekuliert, dass die Fundstelle den Bewohnern der Region zwar schon lange bekannt war, niemand aber so recht daran glaubte, dass sich mit verstaubten Schriftrollen Geld machen ließe. War das Interesse erst einmal gegeben, machten sich offenbar auch Gruppen zu dem Höhlensystem auf, die an öffentlicher Wissenschaft eher weniger Interesse hatten und plünderten, was die ersten Expeditionen übersehen hatten. Entsprechende Hinweise, wie Grabungsmaterial aus den 50er Jahren, fand das internationale Team in der zwölften Höhle. Darüber hinaus stellte das Team zahlreiche Überreste von Schriftrollen sowie Tonscherben aus der passenden Epoche sicher./nf