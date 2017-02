Knapp 20 Prozent der Bevölkerung Kameruns haben seit drei Wochen keinen Zugriff aufs Internet. Laut BBC bestehen dabei keine Zweifel daran, dass die Regierung den betroffenen Regionen absichtlich den Zugang zum Netz verwehrt. Der Westen des Landes, in dem überwiegend Englisch gesprochen wird, war in den vergangenen Monaten stetig in Aufruhr durch regelmäßige Streiks und Demonstrationen, die nicht ohne Tote blieben. Der englischsprachige Westen sieht sich von der französisch sprechenden Regierung und Mehrheit im Land diskriminiert und benachteiligt. Inzwischen reichen kleine Anlässe, um den Konflikt auf die Straße zu bringen.

Der Westen Kameruns wehrt sich gegen Französisch als Amtssprache

Im November wurden beispielsweise mehr als 100 Menschen festgenommen und ein Demonstrationsteilnehmer erschossen, als im Westen Kameruns gegen Französisch als Amtssprache vor Gericht und in offiziellen Dokumenten demonstriert wurde. Englisch ist laut den Gesetzen des Landes neben Französisch offiziell anerkannte Sprache. In der Praxis sieht das jedoch anders aus. Im Januar dieses Jahres streikten Anwälte und Lehrer in der größten Stadt im Nordwesten des Landes, ebenfalls aus Protest gegen die einseitige Verwendung von Französisch als Amtssprache.

Die Regierung sprach mehrfach Warnungen aus und verhaftete mehrere Aktivisten, auch außerhalb von Demonstrationen. Zudem warnten die Sicherheitsbehörden Kameruns vor der “missbräuchlichen Nutzung von Social Media” und schickten Warnungen per Textnachricht an Kameruner, laut derer “die Verbreitung falscher Nachrichten” mit schwerer Gefängnisstrafe geahndet werde. Die Mobilfunkunternehmen des Landes, die wegen nicht vorhandener Festnetzleitungen den einzigen Weg darstellen, in großen Teilen Afrikas zu telefonieren und auf das Internet zuzugreifen, schweigen zu der Internet-Blockade, darunter auch Ableger von Vodafone und Orange./nf