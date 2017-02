Syrien, Irak, Iran, Somalia, Sudan, Libyen und Jemen stehen derzeit im Fokus der US-Sicherheitsbehörden. Warum? Das kann niemand so genau sagen, denn die vielfach proklamierte Behauptung, es sei wegen des Terrorschutzes, stimmt einfach nicht. Militärs, Diplomaten und ehemalige Berater sind sogar der Meinung, dass die Bemühungen kontraproduktiv sind und Amerika weniger sicher machen würden. Schließlich handelt es sich bei den Staaten, die das von Trump verhängte und von einem US-Richter noch blockierte Reiseverbot betrifft, überwiegend um solche, mit denen die US-Regierung bislang im Kampf gegen die Terrormiliz IS eng zusammengearbeitet hat. Staaten, deren Regierung von den USA als “Partner” bezeichnet wurde, wie zum Beispiel der Irak, stehen nun auf der Liste der bösen Buben.

Social-Media-Angaben in den Visa-Unterlagen sollen die USA sicherer machen

Dass die US-Justiz offenbar große Probleme damit hat, das per präsidialem Dekret erlassene Reiseverbot als verfassungskonform anzuerkennen, scheint bei der US-Regierung niemanden groß zu kümmern. Natürlich lästert Trump kräftig über Twitter und schickt seine Sprecher aus, um die verantwortlichen Richter schlecht zu reden – ein Innehalten ob des möglichen Verfassungsbruchs scheint es aber nicht zu geben. Ganz im Gegenteil. Während die Trump Administration noch vor Gericht um das Reiseverbot streitet, macht sich der US-Heimatschutz Homeland Security bereits Gedanken darüber, wie auf anderen Wegen die vermeintliche Gefahr durch Reisende aus den sieben überwiegend muslimischen Ländern abgewendet werden kann. Der Chef von Homeland Security informierte den US-Kongress am Dienstag darüber, dass man beim Heimatschutz darüber nachdenke, die Passwörter von Social-Media-Accounts in den Visa-Anträgen von Reisenden abzufragen, die aus Syrien, Irak, Iran, Somalia, Sudan, Libyen oder Jemen in die USA wollen. Homeland Security wolle wissen “Was tust du, was sagst du?”, erklärte Kelly dem Kongress. “Wenn sie nicht kooperieren, kommen sie auch nicht rein.” Unter Barack Obama war eine ähnliche Erweiterung der Visa-Unterlagen angedacht, aber wieder verworfen worden. Allerdings nur, was die Passwörter anging. Social-Media-Accounts müssen seitdem von allen Einreisenden in den Visa-Anträgen angeben werden./nf