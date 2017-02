Es ist noch nicht allzu lange her, da bezeichnete der Republikaner Mike Pompeo den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan noch als das Oberhaupt einer “totalitären islamistischen Diktatur”. Nun ist Pompeo Chef des US-amerikanischen Auslandsgeheimdienstes und fliegt im Dienste von Donald Trump in die Türkei. Es ist der erste Auslandsbesuch des frisch gekürten CIA-Chefs und wurde von Trump und Erdogan am Dienstag in einem Telefongespräch festgemacht. Der Wechsel in der US-Regierung ist eine einmalige Gelegenheit für Erdogan, aber auch für die Trump-Administration, die bisherige Nahost-Politik der USA vollständig zu kippen. Der Trump-Regierung dürfte daran gelegen sein, schnellstmögliche Erfolge gegen die Terrormiliz IS vermelden zu können. Zwar wird die Terrormiliz seit Monaten an allen Fronten zurückgedrängt – übrigens unter anderem von den Staaten, gegen die Trump das Einreiseverbot verhängt hatte – da Trump aber während des Wahlkampfes ständig das Gegenteil behauptet hatte, müssen nun schnell militärische Erfolge her, um Trumps Ego zu streicheln und seine Unterstützer zufriedenzustellen.

Trump und Erdogan sichern ihre Interessen mit einem Deal – Putin freut's

Bisher bestand die Strategie der USA im Kampf gegen den IS aus einer Multi-Staaten-Koalition, die von der US-Luftwaffe unterstützt wird, aber auch aus der Unterstützung von Gruppierungen wie der Kurdenmiliz YPG. Die wird in der Türkei als Terrororganisation mit Waffen, Munition und Ausbildern eingestuft. Die neue US-Regierung wird diesen Kurs höchstwahrscheinlich nicht länger fortsetzen. Im Raum steht ein möglicher Deal, der die Türkei im Kampf gegen den IS stärker in die Pflicht nimmt – bisher handelte das Militär eher zögerlich, teils gar kontraproduktiv – und im Gegenzug der Prediger und Oppositionspolitiker Fethullah Gülen von den USA an die Türkei ausgeliefert wird. Gülen wird von der Regierung Erdogan für den Putschversuch im Sommer 2016 mitverantwortlich gemacht.

Und Putin? Der dürfte sich aktuell mehr als nur ins eigene Fäustchen lachen. Nicht nur verstehen sich der russische Staatschef und Präsident Erdogan nach dem Abschuss russischer Jets vor zwei Jahren inzwischen wieder blendend, auch Trump zeigt sich angetan von Putin, der weiterhin die Krim und große Teile der Ost-Ukraine besetzt hält. In einem Interview mit dem erzkonservativen TV-Moderator Bill O’Reilly bejahte Trump die Frage, ob er Putin respektieren würde und brachte auf den Einwurf O’Reillys, dass Putin doch ein “Mörder ist”, das folgende denkwürdige Zitat: “Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Glauben Sie etwa, unser Land ist so unschuldig?”/nf