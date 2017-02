Alexej Nawalny ist Russlands bekanntester Oppositionspolitiker und will im kommenden Jahr Wladimir Putin die Präsidentschaft streitig machen. Seine Kandidatur hat Putin zwar offiziell noch nicht bekannt gegeben, alles andere wäre allerdings mehr als überraschend. Sein erstes Wahlkampfbüro eröffnete der Oppositionspolitiker am vergangenen Samstag, trotz des laufenden Prozesses in der Provinzstadt Kirow. Der Vorwurf lautet Betrug und sollte Nawalny rechtskräftig verurteilt werden, ist ihm die Kandidatur zum höchsten Amt Russlands damit verwehrt. Doch der Anwalt will nicht aufgeben und Berufung einlegen, um die Entscheidung auf einen Zeitpunkt nach der Wahl hinauszuzögern.

Die Europäische Union kritisiert den Prozess gegen Nawalny

Es ist nicht das erste Mal, dass Nawalny im Visier der russischen Justiz steht. Der bei der Opposition sehr beliebte Politiker wird seit 2010 regelmäßig von der Staatsanwaltschaft diverser Vergehen beschuldigt, wurde bisher jedoch nie schuldig gesprochen. Aktuell droht dem Kreml-Kritiker eine Geld- sowie fünf Jahre Haftstrafe.

Zwar ist Nawalny eher Nationalist, als Demokrat, viele Alternativen gibt es in Russland aber nicht mehr. Alle übrigen bekannten Gesichter der Opposition, wie Michail Chodorkowski, Boris Nemzow und Wladimir Kara-Mursa, sind entweder erschossen oder vergiftet worden oder haben das Land verlassen.

Das absurde Verhalten des Richters im aktuell laufenden Prozess gegen Nawalny hat die Europäische Union dazu bewogen, den Fall als “unfair” und “politisch motiviert” zu kritisieren. Der Richter hatte während der Verhandlung, die seit dem 5. Dezember läuft, mehrfach aggressiv gegen die Verteidiger gearbeitet. Zuletzt gab der zuständige Richter bekannt, dass das Verfahren in 16 zusammenhängenden Tagen zu Ende gebracht werden sollte. Die Verteidiger von Nawalny legten Protest ein, da Nawalny doch noch andere Termine vor Gericht in Moskau wahrzunehmen hätte. Der Richter korrigierte sie daraufhin – alle anderen Termine sind abgesagt und verschoben worden./nf