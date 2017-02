Als im September des vergangenen Jahres eine Falcon-9-Rakete von SpaceX mit einem 187 Millionen Euro teuren Satelliten an Bord auf der Startrampe explodierte, konnte die private Raumfahrtagentur vier Monate lang keine neuen Starts durchführen. Damit ist der Zeitplan des Unternehmens gehörig unter Druck geraten, dabei war SpaceX vor dem Unfall fast schon beim gewünschten Start-Intervall angelangt.

Der Bau einer vierten Startrampe soll dabei helfen, den straffen Zeitplan der Testreihe einzuhalten

“Wir wollen alle zwei bis drei Wochen einen Raketenstart durchführen”, berichtet Gwynne Shotwell, President von SpaceX im Interview mit Reuters. Um diesen hohen Intervall zu erreichen, werde neben der beschädigten Startrampe in Florida, die derzeit für rund 100 Millionen US-Dollar repariert wird, eine zweite Anlage wenige Kilometer nördlich von Cape Canaveral gebaut. Eine dritte Startrampe befindet sich in Kalifornien. Von dort machte sich im Januar die erste Falcon-9-Rakete seit dem Unfall im September auf den Weg in den Orbit. Aufgrund der Lage werden von dort allerdings nur Satelliten, die in einem polaren Orbit geparkt werden sollen, ins All geschossen. Daher errichtet SpaceX derzeit noch eine vierte Startrampe im US-Bundesstaat Texas, dem Firmensitz von SpaceX.

Im Interview mit Reuters erzählt Gwynne zudem, dass die NASA und die Luftwaffe der Vereinigten Staaten der privaten Raumfahrtagentur derzeit sehr genau auf die Finger schauen sowie hohe Maßstäbe und teilweise auch Überarbeitungen fordern. SpaceX hat von der NASA den Auftrag erhalten, ab Ende 2018 nicht mehr nur Versorgungsflüge, sondern auch Personentransporte zur Internationalen Raumstation durchzuführen./nf